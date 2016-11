Sky Atlantic HD 18:00 bis 19:00 Mysteryserie True Blood Verdacht USA 2010 Stereo 16:9 HDTV Merken Bill (Stephen Moyer) offenbart Sookie (Anna Paquin), über welche magischen Fähigkeiten sie verfügt - und über die Gefahren, die daraus erwachsen. Sam (Sam Trammell) wird unterdessen von schmerzlichen Erinnerungen an seine Zeit als Juwelendieb heimgesucht. Arlene (Carrie Preston) fragt wegen ihrer Schwangerschaft ihre neue Kollegin Holly (Lauren Bowles) um Rat. Die erweist sich prompt als Anhängerin eines Hexenkults. - Sexy, blutig, wild: emmyprämierter Mystery-Serienhit vom "Six Feet Under"-Schöpfer. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anna Paquin (Sookie Stackhouse) Stephen Moyer (Bill Compton) Alexander Skarsgård (Eric Northman) Sam Trammell (Sam Merlotte) Ryan Kwanten (Jason Stackhouse) Rutina Wesley (Tara Thornton) Chris Bauer (Detective Andy Bellefleur) Originaltitel: True Blood Regie: Michael Lehmann Drehbuch: Kate Barnow, Charlaine Harris Kamera: Stephen St. John Altersempfehlung: ab 16