Sky Atlantic HD 09:05 bis 09:55 Dokumentation Der Unglücksbringer: Das Leben und die Tode des Robert Durst Kapitel 1: Eine Leiche in der Bucht USA 2015 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Texas, 2001: Die Polizei findet eine zerstückelte Leiche. Sie verhaftet Robert Durst - der Spross einer New Yorker Immobilien-Dynastie war bereits in Verdacht geraten, seine Frau und eine Freundin ermordet zu haben. Elf Jahre später meldet sich Durst bei den Filmemachern Andrew Jarecki und Marc Smerling, die einen Spielfilm über sein Leben ins Kino gebracht hatten. Zum ersten Mal will er ausführlich über die Verbrechen reden, die ihm vorgeworfen werden. - Atemberaubende Dokureihe über den Millionenerben und mutmaßlichen dreifachen Mörder Robert Durst, vom oscarnominierten Filmemacher Andrew Jarecki. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michael Antonio (Young Robert Durst) Charles Bagli (Himself) Joy Behar (Herself) Cody Cazalas (Himself) Debrah Lee Charatan (Herself) Dick Deguerin (Himself) Kirsten Dunst (Herself) Originaltitel: The Jinx: The Life and Deaths of Robert Durst Regie: Andrew Jarecki Drehbuch: Andrew Jarecki, Marc Smerling, Zachary Stuart-Pontier Kamera: Marc Smerling Musik: John Kusiak, West Dylan Thordson Altersempfehlung: ab 12

