Sky Atlantic HD 06:00 bis 07:00 Krimiserie Oz - Hölle hinter Gittern Die Schlinge um den Hals USA 2003 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Auf Leo Glynn (Ernie Hudson) prasseln die unterschiedlichsten Informationen zum Vergiftungsproblem in Oz ein. Bob Rebadows (George Morfogen) Beziehung zur Bibliothekarin des Gefängnisses bekommt einen Haken. Chris Keller (Christopher Meloni) und Tobias Beecher (Lee Tergesen) versuchen sich zu verständigen, was ihre gemeinsamen Gefühle zu Catherine McClain (Sandra Purpuro) betrifft. Kein leichtes Unterfangen? - Nichts für zarte Gemüter: knallharte Knastserie aus dem Hause HBO, von Emmypreisträger Tom Fontana. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kirk Acevedo (Miguel Alvarez) Ernie Hudson (Warden Leo Glynn) Terry Kinney (Tim McManus) Rita Moreno (Sister Peter Marie Reimondo) Harold Perrineau (Augustus Hill) J.K. Simmons (Vern Schillinger) Lee Tergesen (Tobias Beecher) Originaltitel: Oz Regie: David von Ancken Drehbuch: Tom Fontana Kamera: Alex Zakrzewski Musik: David Darlington, Steven Rosen Altersempfehlung: ab 16

