Sky Nostalgie 18:20 bis 18:45 Abenteuerserie Sergeant Preston Kleines Aschenputtel USA 1956 Merken Jills Großvater ist gestorben. Dessen zweite Frau setzt alles daran, Jill aus dem Weg zu räumen. Die habgierige Frau will das enorme Vermögen, das ihr Mann hinterlassen hat, nicht mit Jill teilen. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Maureen Cassidy (Jill Atwater) Lewis Charles (Art Mapes) Robert Malcolm (Eben Atwater) Dick Simmons (Sgt. Preston) Yukon King (The Dog) Karen Scott (Maizie) Joe Downing (Bert Trask) Originaltitel: Sergeant Preston of the Yukon Regie: Charles E. Skinner Drehbuch: Robert C. Bennett, Fran Striker Kamera: Gilbert Warrenton Musik: Maurice Kline, Bettie Mosher