Sky Nostalgie 12:20 bis 12:45 Abenteuerserie Sergeant Preston Im Namen der Krone... USA 1956 Merken Sergeant Preston kommt gerade rechtzeitig, um Mike zu helfen, der in eine Schießerei verwickelt wurde. Mike glaubt, dass sein Schwager Ben hinter dem Überfall steckt. Preston und Gerald, ein Greenhorn aus England, unterstützen Mike bei der Aufklärung. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Dick Simmons (Sgt. Preston) Yukon King (The Dog) Sharon Lee (Sally) Francis De Sales (Ben Barlow) Jerry Eskow (Buck Eagan) Casey MacGregor (Mike Ferguson) John Irving (Gerald Stanhope) Originaltitel: Sergeant Preston of the Yukon Regie: John Peyser Drehbuch: Maurice Tombragel, George W. Trendle