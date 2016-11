Motorvision.TV 03:40 bis 04:05 Dokumentation Made in.... ABT Sportsline D 2011 Stereo 16:9 Merken Ein TV-Portrait! Abt Sportsline ist weltweit der größte Veredler von Fahrzeugen aus dem Volkswagen-Konzern und eng verbunden mit der Marke Audi. Das zweite Standbein der Firma: Der Motorsport. Ob DTM, Formel oder GT-Sport. Die Äbte sind immer ganz vorne mit dabei. Ein Unternehmen mit einer einzigartigen Erfolgsgeschichte und stetigem Wachstum. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Made in Germany

