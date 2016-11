Motorvision.TV 12:00 bis 12:55 Motorsport Classic Races DTM Norisring D 2010 Stereo 16:9 Merken Nach den großen Erfolgen im Grand-Prix-Sport in den 30-Jahren kehrt Mercedes erst 1954 wieder in diese Motorsport-Serie zurück. Wir zeigen diesmal die beinharten und unvergleichlichen Zweikämpfe der damaligen Grand-Prix-Asse um die Weltmeisterschaft 1954 In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Classic Races