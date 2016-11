Motorvision.TV 06:05 bis 06:50 Reportage Report Mythos Lamborghini D 2009 Stereo 16:9 Merken Extrem, brutal und vor allem schnell, schneller als alle anderen: Kennzeichen einer Marke, die mehr ist als nur Auto: Lamborghini ist Mythos. Lamborghini ist Lamborghini, Motoren und Leistung im Grenzbereich: zu Lande, zu Wasser und in der Luft. SantAgata Bolognese, ein verschlafenes Provinznest in Norditalien. Und doch hat er hier seine Wurzeln, der Mythos vom Stier. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Report

