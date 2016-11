Sky Krimi 18:30 bis 19:25 Actionserie HeliCops - Einsatz über Berlin Zwischen Himmel und Hölle D 2000 Stereo Merken Ein Erpresser droht, eine vollbesetzten Passagiermaschine im Anflug auf Berlin zu sprengen und zündet als Kostprobe per Fernsteuerung schon mal eine Minibombe, die eine Tür des Jets wegreißt. Eine Notlandung kommt nun wegen der erwarteten Erschütterungen nicht mehr in Frage. Während das Unglücksflugzeug über Berlin seine Schleifen dreht, soll das AK1-Team in 8000 Fuß Höhe einen Sprengstoffexperten in das Passagierflugzeug abseilen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christoph M. Ohrt (Charly Schumann) Iris Junik (Gina Holland) Matthias Matz (Stephan Rubelli) Peter Simonischek (Hagen Dahlberg) Christoph Grunert (Thorwald) Matthias Dittmer (Philip Sachs) Originaltitel: HeliCops - Einsatz über Berlin Regie: Peter Ristau Drehbuch: Andreas Sölken Kamera: Randolf Scherraus Musik: Curt Cress, Chris Weller Altersempfehlung: ab 12