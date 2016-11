Discovery Channel 03:40 bis 04:25 Dokumentation Die Rückkehr des Weißen Killerhais USA 2015 Stereo 16:9 Merken Der Pazifik vor der Küste Kaliforniens gilt als wahres Surferparadies! Doch auf der Jagd nach der perfekten Welle werden die Extremsportler manchmal selbst zu Gejagten. Die Gewässer um Surf Beach, rund 100 Kilometer nordwestlich von Santa Barbara, scheinen dabei besonders gefährlich zu sein. Bereits mehrere Menschen wurden hier von einem riesigen Weißen Hai angegriffen - zwei von ihnen überlebten die Attacke nicht. Surfer Brandon McMillan hat es sich zum Ziel gesetzt, mehr über den potenziellen Serienkiller herauszufinden. Gemeinsam mit dem renommierten Hai-Experten Ralph Collier versucht er in dieser Dokumentation die Puzzleteile zu einem schlüssigen Gesamtbild zusammenzufügen. Er ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Return of the Great White Serial Killer Altersempfehlung: ab 12

