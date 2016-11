Discovery Channel 22:30 bis 23:15 Dokumentation Guadalupe: Insel der Monster-Haie USA 2015 Stereo 16:9 Merken Mitten im Pazifischen Ozean, über 200 Kilometer vom Festland entfernt, ragt die mexikanische Insel Guadalupe wie ein Fels aus den Fluten. Die Gewässer rund um das entlegene Eiland sind als Biosphärenreservat geschützt und gelten als berüchtigtes Jagdrevier des Weißen Hais. Wissenschaftler vermuten außerdem, dass sich hier ausgewachsene Exemplare der Meeresräuber zur Paarung treffen könnten. Ein vielversprechendes Einsatzgebiet für Hai-Experte Jeff Kurr und Kameramann Andy Casagrande. Denn die beiden haben es sich zum Ziel gesetzt, einen der größten Weißen Haie aufzuspüren, den sie je zu Gesicht bekommen haben. Ein solcher Mega-Hai müsste über zwei Tonnen wiegen und mindestens sechs Meter ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Island of the Mega Shark Altersempfehlung: ab 12