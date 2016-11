Discovery Channel 20:55 bis 21:45 Dokumentation Edge of Alaska - Die vergessene Stadt McCarthy in Aufruhr USA 2014 Stereo 16:9 Merken Die Bären sind aus ihrem Winterschlaf erwacht! Zerfetzte Baumstämme, Tatzenabdrücke im Boden, Fellreste und Losungen: Rund um McCarthy finden sich unverwechselbare Hinterlassenschaften der zotteligen Allesfresser. Sogar ein Gewächshaus haben die Bären schon verwüstet. Bevor die Raubtiere zu einer ernsthaften Bedrohung werden, setzen die Bewohner auf unterschiedliche Abwehrmaßnahmen: Jeremy Keller hält gemeinsam mit seinem Sohn Bjorn Wache auf dem Hochsitz, Jason Lobo baut einen bärensicheren Schweinestall und Jenny Rosenbaum geht selbst auf die Jagd. Während die Siedler unten im Dorf voll auf die Bären konzentriert sind, gelingt Unternehmer Neil Darish oben am Berg ein wichtiger In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Edge of Alaska Musik: Didier Rachou