Discovery Channel 09:25 bis 10:10 Dokumentation Airplane Repo - Die Inkasso-Piloten Kollision in 5000 Metern Höhe USA 2012-2015 Stereo 16:9 Merken Ken Cage und seinem Partner Danny Thompson geht in dieser Episode womöglich ein fetter Zahltag durch die Lappen. 300 000 Dollar hat die Bank den Flugzeugeintreibern in Aussicht gestellt, wenn sie in Florida eine Citation V sicherstellen und den Jet anschließend nach Seminole County überführen. Doch das Funkgerät der Cessna ist defekt, und ohne Sprechverbindung zum Tower dürfen sie den Businessjet nicht auf dem Flughafen landen. Ausnahmepilot Mike Kennedy hat derweil über den Rocky Mountains mit heftigen Turbulenzen zu kämpfen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Airplane Repo

