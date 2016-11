Discovery Channel 06:20 bis 07:05 Dokumentation Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas Gnadenloser Ozean USA 2007 Stereo 16:9 Merken Gleich nach dem Start der neuen Krabben-Saison empfangen die Bootsbesatzungen ein SOS-Signal: Die "Ocean Challenger" ist gekentert und vier Seeleute treiben im Wasser. Für Krabbenfischer Kevin Ferrell geht das Unglück glimpflich aus, er wird von einem Helikopter der Küstenwache rechtzeitig gefunden. Für seine Kollegen kommt jede Hilfe zu spät. Zwei können nur noch tot aus dem eisigen Wasser geborgen werden, die Suche nach dem vierten Mann wird ergebnislos aufgegeben. Die harten Burschen der Krabbenflotte sind schockiert, doch die Arbeit muss weiter gehen. Schließlich steht viel Geld auf dem Spiel. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mike Rowe (Narrator) Blake Painter (Himself - Captain: Maverick) Phil Harris (Himself - Captain: Cornelia Marie) Sig Hansen (Himself - Captain: Northwestern) Jonathan Hillstrand (Himself - Captain: Time Bandit) Matt Bradley (Himself - Deckhand: Northwestern) Keith Colburn (Himself - Captain: Wizard) Originaltitel: Deadliest Catch Drehbuch: Vince Maynard Musik: Bruce Hanifan, Paul Hepker

