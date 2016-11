Sky Cinema +24 03:25 bis 05:20 Familienfilm Max - Bester Freund. Held. Retter. USA 2015 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Schäferhund Max steht in Diensten der US-Marines in Afghanistan und ist seinem Hundeführer Kyle Wincott (Robbie Amell) treu ergeben. Als der bei einem Einsatz ums Leben kommt, bleibt Max traumatisiert zurück und lässt keinen Menschen mehr an sich heran. Erst Kyles jüngerer Bruder Justin (Josh Wiggins) schafft es, allmählich wieder sein Vertrauen zu gewinnen. Gemeinsam mit Freunden machen sich Max und Justin auf die Suche nach dem wahren Grund für Kyles Tod. - Bewegende Geschichte über eine außergewöhnliche Freundschaft zwischen Mensch und Hund, vom "Safe - Todsicher"-Regisseur. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Josh Wiggins (Justin Wincott) Lauren Graham (Pamela Wincott) Thomas Haden Church (Ray Wincott) Luke Kleintank (Tyler Harne) Robbie Amell (Kyle Wincott) Mia Xitlali (Carmen) Dejon LaQuake (Chuy) Originaltitel: Max Regie: Boaz Yakin Drehbuch: Boaz Yakin, Sheldon Lettich Kamera: Stefan Czapsky Musik: Trevor Rabin Altersempfehlung: ab 12

