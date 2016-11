MGM 14:55 bis 16:35 Musikfilm Nur nicht Millionär sein USA 1967 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der verwöhnte Millionärssohn Scott (Elvis Presley) hat sein bisheriges Leben gründlich satt: Die Frauen sind nur an seinem Geld interessiert, und sein nutzloses Dasein langweilt ihn zu Tode. Um auf eigenen Füßen zu stehen, geht er nach Miami und arbeitet dort als Wasserskilehrer. - Für Elvis-Fans ein Muss. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Elvis Presley (Scott Heyward) Shelley Fabares (Dianne Carter) Will Hutchins (Tom Wilson) Bill Bixby (James Jamison III.) Gary Merrill (Sam Burton) James Gregory (Duster Heyward) Suzie Kaye (Sally) Originaltitel: Clambake Regie: Arthur H. Nadel Drehbuch: Arthur Browne Kamera: William Margulies Musik: Jeff Alexander