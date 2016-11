MGM 08:25 bis 09:50 Komödie A Dog's Breakfast - Eine Leiche für den Hund CDN, USA 2007 Dolby 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der sonderliche Patrick will seine Schwester schützen und deshalb ihren Freund Ryan töten. Als Ryan durch einen Unfall ums Leben kommt, gerät Patrick in Panik und versucht immer wieder, die Leiche zu verstecken. Als seine Schwester in Verdacht gerät, beschließen beide, Ryans Leiche an die Nachbarshunde zu verfüttern. Doch schließlich kommt alles anders. - Schwarze Komödie mit Stars aus der TV Serie "Stargate". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: David Hewlett (Patrick) Kate Hewlett (Marilyn) Paul McGillion (Ryan / Colt / Detective Morse) Rachel Luttrell (Ratcha) Christopher Judge (Chris) Amanda Byram (Elise) Michael Lenic (Zero) Originaltitel: A Dog's Breakfast Regie: David Hewlett Drehbuch: David Hewlett Kamera: Jim Menard Musik: Tim Williams Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 248 Min. Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:58 bis 14:13

Seit 100 Min. Verklag mich doch!

Dokusoap

VOX 08:50 bis 09:50

Seit 48 Min. Frauentausch

Dokusoap

RTL II 08:55 bis 10:55

Seit 43 Min.