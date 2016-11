Texas in den 50ern: Hilfssheriff Lou gibt nach außen hin den friedfertigen Ordnungshüter. In ihm drinnen sieht es allerdings ganz anders aus, denn in Wirklichkeit ist Lou ein Frauenschänder und Killer. Als er sich in die Prostituierte Joyce verliebt, kann er immer weniger seine sadistischen Neigungen verbergen. Krasser Neo-Noir-Krimi. In Google-Kalender eintragen