Sky Emotion 02:05 bis 04:55 Musikfilm Straight Outta Compton (Director's Cut) USA 2015 16:9 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken Mitte der 80er erleben die jungen Rapper Dr. Dre, Ice Cube, Eazy E und MC Ren (Corey Hawkins, O'Shea Jackson Jr., Jason Mitchell, Aldis Hodge) den täglichen Alptraum aus Polizeigewalt, Gang-Shootings und Crack. Wütend schließen sie sich zur Rap-Gruppe N.W.A. (Niggaz Wit Attitude) zusammen. Ihr mega-erfolgreiches Debütalbum "Straight Outta Compton" schockiert mit Songs wie "Fuck the Police". Doch bald kommt es in der Gruppe zu bitterer Konkurrenz. - Beeindruckendes Biopic über die legendäre Rap-Band N.W.A., die der Wut der Schwarzen eine Stimme gab und die Popkultur revolutionierte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: O'Shea Jackson Jr. (Ice Cube) Corey Hawkins (Dr. Dre) Jason Mitchell (Eazy-E) Paul Giamatti (Jerry Heller) Neil Brown jr. (DJ Yella) Aldis Hodge (MC Ren) Marlon Yates Jr. (D.O.C.) Originaltitel: Straight Outta Compton Regie: F. Gary Gray Drehbuch: Jonathan Herman, Andrea Berloff Kamera: Matthew Libatique Musik: Joseph Trapanese Altersempfehlung: ab 12

