Sky Emotion 22:05 bis 00:15 Filme City of McFarland USA 2015 16:9 Dolby Digital Disziplinarisches Fehlverhalten zwingt den Football-Trainer Jim White (Kevin Costner) zum Umzug nach McFarland. Ein trostloser Ort an dem Hoffnung so schnell verdorrt wie das Unkraut unter der erbarmungslosen südkalifornischen Sonne. An der hiesigen Highschool soll der Coach die meist mexikanischen Kids trainieren - ein hoffnungsloser Fall. Doch die Jugendlichen können laufen. Kurzerhand formt White ein Crosslauf-Team und schenkt den jungen Menschen etwas bisher Ungekanntes: eine Chance. - Inspirierendes Sportdrama mit einem brillanten Kevin Costner. Schauspieler: Kevin Costner (Jim White) Maria Bello (Cheryl) Morgan Saylor (Julie) Elsie Fisher (Jamie) Carlos Pratts (Thomas) Johnny Ortiz (Jose Cardenas) Ramiro Rodriguez (Danny Diaz) Originaltitel: McFarland, USA Regie: Niki Caro Drehbuch: Christopher Cleveland, Bettina Gilois, Grant Thompson Kamera: Adam Arkapaw Musik: Antonio Pinto