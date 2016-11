Sky Emotion 20:15 bis 22:05 Komödie Power Of Love USA 1995 16:9 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken Grace (Julia Roberts) wähnt sich glücklich verheiratet Frau - bis sie entdeckt, dass ihr Mann (Dennis Quaid) eine Affäre hat. Mitsamt ihrer Tochter flieht sie zu ihren Eltern. Doch weder ihr Vater (Robert Duvall) noch ihre Mutter (Gena Rowlands) stehen auf ihrer Seite. Erst ist sie darüber empört, aber dann fragt sich Grace, ob sie der Beziehung mit ihrem Mann doch noch eine Chance geben soll. - Starbesetzter Liebesfilm vom Romantik-Spezialisten Lasse Hallström ("Lachsfischen im Jemen", "Chocolat"). In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Julia Roberts (Grace) Dennis Quaid (Eddie) Robert Duvall (Wyly King) Gena Rowlands (Georgia King) Kyra Sedgwick (Emma Rae) Haley Aull (Caroline) Brett Cullen (Jamie Johnson) Originaltitel: Something to Talk About Regie: Lasse Hallström Drehbuch: Callie Khouri Kamera: Sven Nykvist Musik: Hans Zimmer, Graham Preskett Altersempfehlung: ab 6