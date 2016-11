Sky Emotion 17:05 bis 18:45 Komödie Playing It Cool USA 2014 16:9 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken Der Satz "Ich liebe dich" gehört für den zynischen Drehbuchautor (Chris Evans) zum Schlimmsten, was ihm eine Frau sagen kann - denn mit Romantik kann er nichts anfangen. Ausgerechnet er soll für einen Produzenten das Skript für eine Romcom schreiben. Auf der Suche nach Inspiration trifft er bei einem Charity-Event auf die Frau seines Lebens (Michelle Monaghan), die allerdings liiert ist. Trotzdem treffen sich die beiden immer wieder - und lügen sich vor, sie könnten vielleicht auch nur Freunde sein. - Leichtfüßige Romantikkomödie mit dem "Captain America"-Star in Liebesnöten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Chris Evans (Me) Michelle Monaghan (Her) Topher Grace (Scott) Ioan Gruffudd (Stuffy) Aubrey Plaza (Mallory) Luke Wilson (Samson) Anthony Mackie (Bryan) Originaltitel: Playing It Cool Regie: Justin Reardon Drehbuch: Chris Shafer, Paul Vicknair Kamera: Jeff Cutter Musik: Jake Monaco Altersempfehlung: ab 12