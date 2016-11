Max (Adam Sandler) hat von seinem Vater den Familienbetrieb übernommen und fristet ein ereignisloses Dasein als Schuhmacher. Als seine Nähmaschine den Geist aufgibt, repariert er ein Paar Schuhe auf der alten Maschine seines Großvaters. Die besitzt offenbar magische Kräfte: Wenn er in die reparierten Schuhe schlüpft, verwandelt er sich in deren Besitzer. Prompt nimmt Max immer neue Identitäten an - und wird dabei sogar in kriminelle Machenschaften verwickelt! - Comedy-Profi Adam Sandler tritt in der zauberhaften Verwandlungskomödie als Schuhmacher in die Fußstapfen seiner Kunden. In Google-Kalender eintragen