Junior 09:35 bis 09:50 Trickserie Kleine Prinzessin Ich will ein Baumhaus GB 2006-2012 Stereo 16:9 Merken Alfi, der Neffe des Kindermädchens, baut mit seiner Tante im Schlosspark ein Baumhaus. Als die Königin das sieht, will sie für ihre Tochter ein noch schöneres Baumhaus. Und bald bauen alle Erwachsenen in einem erbitterten Wettstreit an den zwei Baumhäusern herum. Das stinkt Alfi und der Prinzessin gewaltig und sie tun sich zusammen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Little Princess Regie: Edward Foster Drehbuch: Cas Willing, Dave Ingham, Rachel Murrell, Dan Wicksman

