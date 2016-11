RTL Crime 22:35 bis 23:20 Actionserie Arrow Blutschuld USA 2016 16:9 Dolby Digital Merken Damien Darhk hat erneut zum Schlag gegen Oliver Queen ausgeholt. Nach Olivers romantischem Heiratsantrag gerät die Limousine des frisch verlobten Pärchens unter Beschuss und Felicity wird schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert. Während seine Verlobte in Lebensgefahr schwebt und für eine Operation vorbereitet wird, die darüber entscheiden wird, ob sie je wieder laufen werden kann, kompensiert Oliver seine Trauer und Wut, indem er sich als Arrow auf die Jagd nach Darhk macht. Währenddessen treibt ein alter Bekannter erneut sein Unwesen auf den Straßen Star Citys: Der psychopathische Lonnie Machin, alias Anarky, ist für eine persönliche Vendetta in die Stadt zurückgekehrt und hinterlässt auf seinem Rachefeldzug einen Berg von Leichen. Vor allem für Thea gestaltet sich die Jagd nach Anarky schwieriger als gedacht, denn der wahnsinnige Mörder löst erneut ihre Mordlust aus... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Stephen Amell (Oliver Queen/Green Arrow) Katie Cassidy (Laurel Lance/Black Canary) David Ramsey (John Diggle/Spartan) Willa Holland (Thea Queen/Speedy) Emily Bett Rickards (Felicity Smoak) John Barrowman (Malcolm Merlyn) Paul Blackthorne (Quentin Lance) Originaltitel: Arrow Regie: Jesse Warn Drehbuch: Oscar Balderrama, Sarah Tarkoff Kamera: Corey Robson Musik: Blake Neely Altersempfehlung: ab 16