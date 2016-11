RTL Crime 20:15 bis 21:00 Abenteuerserie Crossbones Der Sündenbock USA 2014 16:9 Dolby Digital Merken 1. Staffel, Folge 7: Antoinette, die Gefangene Jaggers, war früher die Ehefrau Blackbeards. Wir erfahren, dass sie ihre beiden Kinder getötet hat, als sie erfuhr, dass Blackbeard gefangen wurde. Sie verfiel dem Wahnsinn und blieb in Jaggers Gefängnis, als Blackbeard sich befreien konnte. Sie ist die Frau, die Blackbeard in seinen Fantasien immer wieder als Geist erscheint. Nenna hat Rose getötet, durch geschickte Täuschungen schiebt sie Lowe die Schuld zu. Er soll geköpft werden, nicht zuletzt, weil ihn auch Balfour schwer belastet hat. In letzter Sekunde gibt Balfour aber zu, dass Lowe unschuldig ist. Daraufhin verurteilt Rider Balfour zu 40 Hieben mit der Peitsche. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: John Malkovich (Edward 'Blackbeard' Teach) Richard Coyle (Tom Lowe) Claire Foy (Kate Balfour) Yasmine Al Massri (Selima El Sharad) David Hoflin (Charlie Rider) Chris Perfetti (Tim Fletch) Tracy Ifeachor (Nenna Ajanlekoko) Originaltitel: Crossbones Regie: Daniel Attias Drehbuch: Neil Cross, James V. Hart, Amanda Welles, Colin Woodard Kamera: Christopher Baffa Musik: Mateo Messina Altersempfehlung: ab 12