RTL Crime 12:15 bis 13:05 Actionserie Das A-Team Countdown in Hong Kong USA 1986 Stereo 1. Staffel, Folge 9: Als Hannibal bei der Verfolgung eines Plutonium-Diebes in Hongkong gekidnappt wird, macht sich das A-Team auf den Weg, den Freund zu retten. In Asien angekommen, erhalten sie eine schockierende Mitteilung: Hannibal ist tot... Bildergalerie Schauspieler: George Peppard (Colonel John "Hannibal" Smith) Dwight Schultz (Captain H.M. "Howling Mad" Murdock) Mr. T (Sergeant Bosco "B.A." Baracus) Dirk Benedict (Lieutenant Templeton "Faceman" Peck) Eddie Velez (Frankie Santana) Robert Vaughn (General Hunt Stockwell) Rosalind Chao (Alice Heath) Originaltitel: The A-Team Regie: Bob Bralver Drehbuch: Burt Pearl Kamera: Frank E. Johnson Musik: Pete Carpenter, Mike Post Altersempfehlung: ab 6