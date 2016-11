RTL Crime 09:15 bis 10:00 Actionserie The Glades Folge: 30 Land und Liebe USA 2012 16:9 Dolby Digital Merken 3. Staffel, Folge 4: Bei den Ermittlungen zu einem Mord im Nudisten-Camp deckt Jim amouröse Verwicklungen, verschmähte Liebhaber und einen Grundstückstreit, der mit Hilfe einer Stripperin gelöst werden sollte, auf, bevor er endlich den Mörder hinter Gitter bringen kann. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Matt Passmore (Jim Longworth) Kiele Sanchez (Callie Cargill) Carlos Gómez (Carlos Sanchez) Uriah Shelton (Jeff Cargill) Michelle Hurd (Colleen Manus) Jordan Wall (Daniel Green) Taylor Cole (Jennifer Starke) Originaltitel: The Glades Regie: Eric Laneuville Drehbuch: Lisa Henthorn Kamera: Jaime Reynoso Musik: Danny Lux Altersempfehlung: ab 12

