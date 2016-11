Spiegel Geschichte 22:40 bis 00:10 Dokumentation Fallout - Schwarzer Regen AUS 2013 Stereo 16:9 Merken Mitte der 1950er Jahre: Das nukleare Wettrüsten versetzt Menschen weltweit in Angst vor der atomaren Apokalypse. Autor Nevil Shute schreibt sein Buch "On the beach", in dem er ein düsteres Szenario entwirft: Ein Atomkrieg hat das Leben auf der Nordhalbkugel ausgelöscht. Wolken mit nuklearem Niederschlag treiben gen Süden und drohen die gesamte Menschheit zu vernichten. Das Buch wird 1959 mit Ava Gardner und Gregory Peck verfilmt. - Die Dokumentation "Fallout - Schwarzer Regen" vermittelt eindrücklich die Sorgen und Ängste der Menschen der fünfziger Jahre. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Fallout - Schwarzer Regen Altersempfehlung: ab 12