Spiegel Geschichte 06:20 bis 07:05 Dokumentation Autos Made in Germany Das Mädchen und der Stern: Die Mercedes-Benz-Story D 2014 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 1: Es beginnt mit einer ¿Entführung¿. Im Jahre 1888 macht sich Bertha Benz ohne das Wissen und die Erlaubnis ihres Mannes mit seiner Erfindung auf den Weg von Mannheim nach Pforzheim. Sie ist es, die beweist: Das Vehikel namens Auto kann lange Strecken bewältigen. Ein Durchbruch, der die mobile Welt auf einen Schlag verändert. Die Geschichte von Mercedes-Benz orientiert sich bis heute an dem Anspruch, den einst Gottlieb Daimler formuliert hatte: "Das Beste oder nichts". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Autos Made in Germany

