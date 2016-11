Heimatkanal 00:35 bis 01:05 Krimiserie Die unsterblichen Methoden des Franz Josef Wanninger Karambolage D 1982 Stereo Merken Aus einem Banknoten- und Münzgeschäft werden wertvolle Geldscheine aus der Zeit kurz nach der Währungsreform gestohlen. Kommissar Kettwig übernimmt den Fall und stößt schnell auf eine alte Bekannte: Agathe Loosekamp. Doch die war diesmal wohl nur Kundin und wollte die Scheine sogar kaufen. Und am Ende trägt sie sogar maßgeblich dazu bei, den geschnappten Täter zum Geständnis zu bewegen. Aber warum geht das so flott? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Beppo Brem (Kriminalinspektor Franz Josef Wanninger) Maxl Graf (Fröschl) Claus Biederstaedt (Kettwig) Wolf Ackva (Kriminaldirektor Wilhelm Steiner) Karin Eckhold (Agathe Loosekamp) Originaltitel: Die seltsamen Methoden des Franz Josef Wanninger Regie: Hans-Jürgen Tögel Drehbuch: Michael Bernhard