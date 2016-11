Heimatkanal 15:25 bis 17:05 Musikfilm Die Försterchristl D 1952 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Försterstochter Christl nimmt im Wald einen jungen Jäger fest und läßt ihn erst nach Zahlung einer kleinen Geldstrafe ziehen. Als Christl kurz darauf aber beim Kaiser für ihren Liebsten, einen in Ungnade gefallenen ungarischen Offizier, bitten will, traut sie ihren Augen kaum: Der junge Jäger war der Kaiser! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Will Quadflieg (Joseph Földessy) Johanna Matz (Christl) Angelika Hauff (Ilona) Käthe von Nagy (Josefine) Karl Schönböck (Kaiser Franz Joseph) Oskar Sima (Leisinger) Ulrich Beiger (Simmerl) Originaltitel: Die Försterchristl Regie: Arthur Maria Rabenalt Drehbuch: Robert Gilbert, Fritz Böttger, Joachim Wedekind, Bernhard Buchbinder, Georg Jarno Kamera: Friedl Behn-Grund Musik: Georg Jarno, Bruno Uher Altersempfehlung: ab 12