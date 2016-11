Sky Bundesliga 08:00 bis 10:00 Fußball Fußball: 2. Bundesliga VfB Stuttgart - Arminia Bielefeld, 12. Spieltag D Stereo 16:9 HDTV Merken Eitel Sonnenschein über dem Ländle - nach dem 3:1-Derbysieg in Karlsruhe strahlten die Stuttgarter um die Wette. "Wir freuen uns sehr über den Sieg", sagte Trainer Hannes Wolf und ergänzte mit Blick auf den Sprung auf Platz zwei: "Ich werde mir die Tabelle zwar nicht übers Bett hängen, aber ich finde es gut, dass wir da oben dabei sind." Sehr gut findet man in Bielefeld den positiven Trend nach der Entlassung von Coach Rüdiger Rehm. Dem Pokal-1:0 in Dresden ließ die Arminia ein weiteres 1:0 gegen Sandhausen folgen. Das rettende Ufer ist in Schlagdistanz. Pech nur, dass Interimscoach Carsten Rump nur die B-Lizenz besitzt. "Nach dem Stuttgart-Spiel müssen wir einen neuen In Google-Kalender eintragen Bildergalerie

