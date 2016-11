Sky Bundesliga 06:00 bis 08:00 Fußball Fußball: 2. Bundesliga 1. FC Heidenheim - Karlsruher SC, 12. Spieltag D Stereo 16:9 HDTV Merken Das Aus im Pokal gegen Wolfsburg, in der Liga seit zwei Partien sieglos, zuletzt ein 1:2 gegen Bochum - Heidenheim rutschte auf Platz sechs ab und steckt in einer "Minikrise". Wo aktuell der FCH-Schuh drückt, brachte Trainer Frank Schmidt auf den Punkt: "Wir müssen wieder entschlossener in der Offensive werden." Das sieht auch Stürmer Denis Thomala so, der seit 391 Minuten auf einen Treffer wartet: "Ein Tor wäre wichtig, um wieder Selbstvertrauen zu tanken." Am Boden zerstört waren die Karlsruher nach dem 1:3 im Derby gegen Stuttgart. "Das fühlt sich scheiße an", machte Keeper Dirk Orlishausen aus seinem Herzen keine Mördergrube, "wir dürfen jetzt kurz In Google-Kalender eintragen Bildergalerie

