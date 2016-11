Niederlande 2 15:20 bis 16:00 Sonstiges Geloof en een Hoop Liefde Houten NL 2016 HDTV Merken De Houtense Roos Prommenschenckel heeft torticollis spasmodica. Haar nek wordt door een fout in de spierspanning naar achteren getrokken waardoor de moeilijk kan ademhalen. Het grootste deel van de dag moet ze liggen. Maar dat staat haar levenslust en kracht niet in de weg. Ze zet zich in voor een toegankelijk Nederland voor mensen met een beperking. Ze fleurt de boel op door hulpmiddelen te pimpen en is ook nog eens moeder van zoontje Levi van een jaar oud. Hoe doet ze dat toch allemaal? En Mirjam deelt aan Houtenaren een beetje geloof, hoop en liefde uit. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Henk van Steeg, Mirjam Bouwman, Kefah Allush, Hella Van der Wijst, Bert van Leeuwen Originaltitel: Geloof en een Hoop Liefde