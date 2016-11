TNT-Serie 21:05 bis 22:20 Krimi Columbo Alter schützt vor Morden nicht USA 1977 20 40 60 80 100 Merken Die Schriftstellerin Abigail Mitchell will sich am Mörder ihrer Nichte rächen. Da sie den Mann ihrer Nichte für den Täter hält, arbeitet sie einen perfiden Plan aus, wie sie ihn um die Ecke bringen kann. Sie sperrt ihn in ihrem begehbaren Tresor ein und lässt ihn dort ersticken. Obwohl anfangs alles wie ein unglücklicher Unfall wirkt, lässt sich Columbo nicht so leicht hinters Licht führen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Falk (Columbo) Ruth Gordon (Abigail Mitchell) Mariette Hartley (Veronica) G.D. Spradlin (Martin Hammond) Charles Frank (Edmund Galvin) Mary Jackson (Annie) Jerome Guardino (Sergeant Burke) Originaltitel: Columbo Regie: James Frawley Drehbuch: Gene Thompson, Paul Tuckahoe Kamera: Ted Voigtländer Musik: Pat Wiliams