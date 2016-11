TNT-Serie 17:55 bis 18:45 Krimiserie The Closer Auszeit USA 2006 16:9 Merken Provenza und Flynn fallen aus allen Wolken, als sie in Provenzas Garage eine Leiche finden. Da die beiden aber gerade auf dem Weg zu einem wichtigen Baseballspiel sind, beschließen sie, den Toten liegen zu lassen und sich erst nach dem Spiel darum zu kümmern. Dumm nur, dass die Leiche verschwindet und später an einem anderen Ort wieder auftaucht. Nun haben die beiden ein riesiges Problem. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kyra Sedgwick (Dept. Chief Brenda Johnson) J.K. Simmons (Asst. Police Chief Will Pope) Corey Reynolds (Sgt. David Gabriel) G.W. Bailey (Det. Lt. Provenza) Anthony Denison (Det. Andy Flynn) Jon Tenney (Agent Fritz Howard) Robert Gossett (Captain Taylor) Originaltitel: The Closer Regie: Elodie Keene Drehbuch: Adam Belanoff Kamera: Brian J. Reynolds Musik: James S. Levine