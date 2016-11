TNT-Serie 15:35 bis 16:20 Jugendserie O.C., California Die Überraschungsparty USA 2005 16:9 Merken Marissa veranstaltet in Calebs Haus eine Geburtstagsparty für Trey, um ihn und seinen Bruder Ryan wieder zusammenzubringen, doch die Feier gerät schnell aus dem Ruder. Zu Kirstens Missfallen will ihr Mann ihren neuen Kollegen Carter verkuppeln. Als Summer erfährt, wie Seths möglicher Comicbuchverleger in Wahrheit ist, steckt Seth in großen Schwierigkeiten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Gallagher (Sandy Cohen) Kelly Rowan (Kirsten Cohen) Ben McKenzie (Ryan Atwood) Mischa Barton (Marissa Cooper) Adam Brody (Seth Cohen) Melinda Clarke (Julie Cooper-Nichol) Rachel Bilson (Summer Roberts) Originaltitel: The O.C. Regie: Tony Wharmby Drehbuch: Josh Schwartz, John Stephens Musik: Christopher Tyng Altersempfehlung: ab 6