AXN 20:15 bis 21:05 Serien Kingdom Das Vollblut USA 2014 16:9 Merken Ryan gewöhnt sich langsam an seinen neuen Job, während Alvey seinem Bewährungshelfer einen Besuch abstattet. Nate kommt im Zuge seiner Reha seiner Therapeutin näher. Jay bietet Christina einen Ausweg an. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Frank Grillo (Alvey Kulina) Kiele Sanchez (Lisa Prince) Matt Lauria (Ryan Wheeler) Jonathan Tucker (Jay Kulina) Nick Jonas (Nate Kulina) Joanna Going (Christina Kulina) Meaghan Rath (Tatiana) Originaltitel: Kingdom Regie: Michael Morris Drehbuch: Byron Balasco, Alex Metcalf, Vladimir Cvetko Musik: Tyler Bates Altersempfehlung: ab 18