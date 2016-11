AXN 18:30 bis 19:30 Krimiserie Hustle - Unehrlich währt am längsten Der Geist GB 2006 16:9 Merken Polizei-Inspektor York zwingt das Team dazu, ihm den Einbrecherkönig Adam Rice ans Messer zu liefern. Mickey und Co. schmeckt dies gar nicht, doch York will Albert erst freilassen, wenn Rice dingfest gemacht wurde. Nach einigem Suchen schaffen sie es tatsächlich, Rice aufzutreiben...und planen mit ihm den nächsten Coup... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Robert Vaughn (Albert Stroller) Robert Glenister (Ash Morgan) Jaime Murray (Stacie Monroe) Marc Warren (Danny Blue) Adrian Lester (Mickey Stone) John Arthur (Sergeant Eric Milverton) Helen Coker (DI Deborah Eastman) Originaltitel: Hustle Regie: S.J. Clarkson Drehbuch: Tony Jordan, Bharat Nalluri Musik: Magnus Fiennes Altersempfehlung: ab 16