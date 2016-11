AXN 15:10 bis 16:10 Actionserie Spooks - Im Visier des MI5 Jalta GB 2007 16:9 Merken Die mysteriöse Geheimorganisation "Jalta" verlangt von Ros Myers, sie bei einer Operation zu unterstützen, die gegen die USA geplant ist, um deren Machtpotenzial zu verringern. Allerdings werden der Journalist Ben Kaplan und Bob Hogan von der CIA Zeugen des Gesprächs zwischen Ros und der "Jalta"-Agentin Magritte. Der MI5 weiß nun also, dass Ros ein Doppelspiel treibt. Ihre Bitte, sie außer Landes zu bringen, wird von "Jalta" abgelehnt. Ros hat nur noch eine Chance, am Leben zu bleiben: Sie muss Harry Pearce überzeugen, dass es nur mit ihrer Hilfe gelingen kann, das Ziel des geplanten Anschlags herauszufinden und "Jalta" zu stoppen. Sie bringt Harry und Adam Carter in die Nähe des Hauptsitzes der Geheimorganisation. Dort befindet sich auch "Jaltas" Chefin, über deren Identität der MI5 und auch Ros bislang nichts wissen. Währenddessen arbeiten Malcolm Wynn-Jones und Connie James gegen die Zeit: Sie müssen einen Aktivierungscode ermitteln, den "Jalta" zur Durchführung des Anschlags benötigt. Ros war damit beauftragt, ihn der Organisation mitzuteilen. Doch die vermutet bereits, dass Ros den MI5 eingeweiht hat. Ros sieht sich deshalb gezwungen, Harrys Aufenthaltsort preiszugeben - Adam kann sich weiterhin im Verborgenen halten. Als Harry zu "Jaltas" Chefin gebracht wird, staunt er nicht schlecht. Adam gelingt es schließlich, Ros zu befreien und mit ihr zu entkommen. Und mit Malcolms Hilfe gelingt es auch, die Operation "Floodland" zu stoppen. Doch Ros flieht nicht, sie beschließt, Harry zu retten. Dafür muss sie allerdings einen schrecklichen Preis zahlen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Keeley Hawes (Zoe Reynolds) Rupert Penny-Jones (Adam Carter) Matthew Macfadyen (Tom Quinn) Hugh Simon (Malcom Wynn-Jones) Peter Firth (Harry Pearce) Originaltitel: Spooks Regie: Stefan Schwartz Drehbuch: Neil Cross Kamera: Kieran McGuigan Musik: Paul Leonard-Morgan Altersempfehlung: ab 12