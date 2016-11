TNT Comedy 03:40 bis 03:50 Trickserie Lucy, the Daughter of the Devil Der Teufel ist ein Komiker USA 2007 Merken Satan heckt einen fiesen Plan aus: Er bietet dem DJ einen Auftritt auf einer Veranstaltung des Senators an, doch in Wahrheit soll er geopfert und die Apokalypse eingeleitet werden! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Lucy, the Daughter of the Devil Drehbuch: H. Jon Benjamin, Loren Bouchard, Loren Bouchard, Holly Schlesinger

