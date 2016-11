TNT Comedy 21:30 bis 21:50 Comedyserie Those Who Can't Streiken will gelernt sein USA 2016 16:9 Merken Die Lehrer der Smoot Highschool wollen gegen die schlechten Arbeitsbedingungen protestieren und treten in den Streik. Doch während Fairbell sich weigert, es den anderen gleichzutun, geraten Shoemaker und Abbey aneinander, weil sie sich nicht einigen können, wer von ihnen Streikführer sein soll. Quinn und Tammy sollen derweil für Ordnung in der völlig unterbesetzten Schule sorgen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Adam Cayton-Holland (Loren Payton) Andrew Orvedahl (Andy Fairbell) Benjamin Roy (Billy Shoemaker) Maria Thayer (Abbey Logan) Rory Scovel (Geoffrey Quinn) Kyle Kinane (Rod Knorr) Sonya Eddy (Tammy Sherman) Originaltitel: The Those Who Can't Regie: Peter Lauer Drehbuch: Benjamin Roy Kamera: Paul Koestner