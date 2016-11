TNT Comedy 15:25 bis 15:50 Comedyserie Seinfeld Das Schlagloch USA 1997 16:9 Merken Aus Versehen wirft Jerry Jennas Zahnbürste in die Toilette. Ohne dies zu wissen, benutzt Jenna die Zahnbürste - und wundert sich, dass Jerry sie plötzlich nicht mehr küssen will. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jerry Seinfeld (Jerry Seinfeld) Julia Louis-Dreyfus (Elaine Benes) Michael Richards (Cosmo Kramer) Jason Alexander (George Costanza) Wayne Knight (Newman) Kristin Davis (Jenna) Jack McGee (Ralph) Originaltitel: Seinfeld Regie: Andy Ackerman Drehbuch: Larry David, Jerry Seinfeld, Steve O'Donnell, Dan O'Keefe Musik: Jonathan Wolff Altersempfehlung: ab 6