TNT Comedy 12:20 bis 12:45 Comedyserie Seinfeld Die Ex-Freundin USA 1991 16:9 Merken George will sich von Marlene trennen, die ihm zu vereinnahmend ist. Es fällt ihm jedoch schwer, sich ihrer großen sexuellen Anziehungskraft zu entziehen. Und auch Jerry landet in ihren Fängen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jerry Seinfeld (Jerry) Jason Alexander (George) Michael Richards (Kramer) Julia Louis-Dreyfus (Elaine) Tracy Kolis (Marlene) Karen Barcus (Sprechstundenhilfe) Norman Brenner (Man on Sidewalk) Originaltitel: Seinfeld Regie: Tom Cherones Drehbuch: Larry David Kamera: Jerry D. Good Musik: Jonathan Wolff