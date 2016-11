TNT Comedy 09:30 bis 09:55 Comedyserie Keine Gnade für Dad Hosen runter USA 2003 16:9 Merken Als Sean und Eddie entdecken, dass ihre Bar ausgeraubt wurde und dort randaliert wurde, rufen sie umgehend die Polizei. Vater Walt verhält sich hingegen merkwürdig. Er beginnt aufzuräumen und so wertvolle Beweise am Tatort zu vernichten. Weiß er mehr, als er zugeben möchte? Lily lernt indes einen neuen Jungen kennen, der wesentlich spannender und aufregender scheint als ihr Freund Brad. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Donal Logue (Sean Finnerty) Megyn Price (Claudia Finnerty) Kevin Corrigan (Eddie Finnerty) Richard Riehle (Walt Finnerty) Lynsey Bartilson (Lily Finnerty) Griffin Frazen (Jimmy Finnerty) Jake Burbage (Henry Finnerty) Originaltitel: Grounded for Life Regie: Bill Martin, Mike Schiff Drehbuch: Bill Martin, Mike Schiff, Erica Rivinoja Kamera: Alan Keath Walker, Victor Goss Musik: Dean Ween, Gene Ween Altersempfehlung: ab 6

