History 02:55 bis 03:45 Dokumentation Ancient Aliens - Unerklärliche Phänomene Versunkene Pyramiden USA 2014 Stereo 16:9 Merken Mit Infrarot-Satelliten-Technologie kann man heute Pyramiden aufspüren, die unter dem Sand in Ägypten versteckt liegen, und Lasersensoren entdecken vergessene Pyramiden im Dschungel von Zentralamerika. Neue Ausgrabungen weisen darauf hin, dass die Pyramiden in Peru älter sind als die ägyptischen, und bei einer kürzlich untersuchten Ausgrabung in Indonesien soll es sich um eine Stufenpyramide handeln, die vor 20.000 Jahren erbaut wurde. Präastronautiker glauben, dass dieses weltweite Phänomen ein Beweis dafür ist, dass die ersten Menschen Hilfe von Außerirdischen bekommen haben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Ancient Aliens

