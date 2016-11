History 00:30 bis 01:20 Dokumentation Down East Dickering - Die Anzeigenjäger Frisch ans Werk USA 2014 Stereo 16:9 Merken Am Donnerstag wird überall in Maine verkauft, gekauft, getauscht und gehandelt. Tony will auf einem Familienfest frischen Hummer servieren. So macht er sich mit Codfish auf, um an der Küste die für Maine typische Delikatesse günstig zu erstehen. Unterdessen vereinbaren Clint, Nate und Bruce die Scheune eines Messis aufzuräumen. Sie hoffen, dass er ihnen einige seiner wertvollen Stücke verkauft. Ein neues Händlerpaar, Speedy und Tin Man, bietet ein nagelneues, maßgefertigtes Hausboot an, muss aber erst das Material zusammenbekommen, um das Boot zu bauen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Down East Dickering Altersempfehlung: ab 12