History 21:05 bis 21:50 Dokumentation Mountain Men - Überleben in der Wildnis Am Rande der Kraft USA 2014 Stereo 16:9 Merken Es gibt Situationen, in denen die Mountain Men dem Tod nur knapp entkommen. Bei der Jagd auf Berglöwen begegnet Rich einem Puma, woraufhin ihn seine Hunde tief in eine Höhle führen. Marty stürzt mit seinem Buschflugzeug ab und muss ohne Ausrüstung zurechtkommen. Er versucht verzweifelt, genug Lebensmittel zu finden, um zu überleben. Tom hat währenddessen mit tödlichen Buschfeuern und Grizzlybären zu kämpfen und in Maine wird Charlie fast durch einen Unfall mit einem Schneemobil außer Gefecht gesetzt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mountain Men Altersempfehlung: ab 12