History 20:15 bis 21:05 Dokumentation Mountain Men - Überleben in der Wildnis Abgekämpft USA 2014 Stereo 16:9 Merken In Montana wird Richs schlimmster Alptraum wahr, als seine Hunde einem Raubtier hinterherjagen, das sich an der örtlichen Schule herumtreibt. Währenddessen zieht Tom nach einem langen, harten Winter Bilanz. In North Carolina legt Eustace den Grundstein für seine Zukunft. In New Mexico haben Kyle und Ben nur einen Schuss, um das größte Wildtier Amerikas zu erlegen und in Alaska ist Marty gezwungen, einen Umweg zu machen, der seine Flucht aus den Revelation Mountains gefährdet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kyle Bell (Himself) Eustace Conway (Himself - Mountain Man) Rich Lewis (Himself - Mountain Man) Marty Meierotto (Himself - Mountain Man) Chad Oar (Himself) Tom Oar (Himself - Mountain Man) D.B. Sweeney (Himself - Narrator) Originaltitel: Mountain Men Altersempfehlung: ab 12